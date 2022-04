Problèmes de peau - Chiara Ferragni se confie sur son acné

Sur Instagram, l’influenceuse Chiara Ferragni explique comment elle accepte son acné. Instagram chiaraferragni

«Depuis mon adolescence, puis dans ma vie d’adulte, ma plus grande insécurité physique a toujours été ma peau. J’ai toujours eu des éruptions cutanées et de l’acné. Ainsi, montrer ma peau lorsqu’elle était enflammée était très perturbant pour moi», écrit Chiara Ferragni, sur son compte Instagram, s’exprimant ainsi sur son plus gros complexe: son acné.

Hormones et stress

L’influenceuse italienne a partagé avec ses 26 millions d’abonnés une série de photos dévoilant ses boutons. Elle confie qu’au cours des six dernières années, sa peau a changé et s’est beaucoup améliorée.

Parmi ce qui l’a aidée, elle mentionne une vie plus heureuse et le fait de ne pas trop y penser. «De temps en temps, j’ai des éruptions, mais ce n’est pas grave et j’ai fait la paix avec cette situation». Elle explique également équilibrer ses hormones avec de l’inositol, «totalement naturel», une molécule que l’on trouve dans les céréales et les levures, aux effets antimicrobiens et anti-inflammatoires.