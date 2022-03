NBA : Chicago se venge, les Lakers en grande forme

Les Bulls ont pris leur revanche sur Washington qui les avait éliminés au 1er tour des play-offs 2014, alors que les Lakers, pourtant privés de Kobe Bryant ont fait chuter Golden State, mardi.

Chicago, emmené par Derrick Rose (25 pts), a signé sa quatrième victoire consécutive (99-91), sa 18e de la saison et a infligé un deuxième revers de suite à domicile aux Wizards. L'équipe de la capitale fédérale américaine conserve toutefois la 3e place de la conférence Est (19 v-8 d), juste devant leurs vainqueurs du jour (19 v-9 d). Les Lakers ont réussi le coup d'éclat de la journée en battant les Warriors, meilleure équipe de NBA, 115 à 105 malgré l'absence de leur star Kobe Bryant, ménagé. Golden State n'a concédé que sa 4e défaite de la saison.

Rien ne va plus pour Miami qui s'est incliné à domicile face à la pire équipe de NBA, Philadelphie (91-87). Le finaliste malheureux de l'édition 2014 a concédé dix défaites à domicile et affiche un bilan négatif de 13 victoires pour 16 défaites. . Le joueur du jour: Derrick Rose. «D-Rose» enchaîne les performances de haute volée: après ses 29 points contre Toronto lundi, il a écoeuré Washington avec 25 points (10 sur 17 au tir) en 28 minutes de présence sur le parquet des Wizards. «J'ai toujours su que je retrouverais mon meilleur niveau», a assuré le MVP 2011, qui sort de deux saisons quasi blanches sur blessures.

L'absent du jour: Kobe Bryant. En accord avec sa star de 36 ans éreintée par l'enchaînement des matches, Byron Scott, l'entraîneur des Lakers, l'a laissée au repos contre Golden State: «Kobe veut ce qu'il y a de mieux pour l'équipe», a assuré Scott. Et le mieux pour les Lakers semble être de jouer sans Bryant: en l'absence du quintuple champion NBA, la franchise californienne a assommé Golden State, la meilleure équipe du Championnat 2014-15, rélégué à dix points dès le premier quart-temps (34-24), puis à 15 points à la pause (63-48). Les Lakers (9 v-19 d) se sont finalement imposé 115 à 105 avec sept joueurs à plus de dix points, dont Carlos Boozer (18 pts) et Nick Young (15 pts). «Kobe», pas réputé pour être très partageur, aura-t-il reçu le message ?