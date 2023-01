Au Luxembourg: Chiche, on traverse janvier sans boire d'alcool?

Officiellement, le verre de vin ou la coupe de champagne sifflés à minuit le soir du réveillon l'ont été en 2023. Mais peu importe, mettons-les de côté pour se lancer un défi qui revient pour la troisième année au Luxembourg: le Sober Buddy Challenge, ou «mois sans alcool». Organisé par la Fondation Cancer, le challenge a débuté dimanche et le but, vous l'aurez compris, est de tenir jusqu'au 31 janvier sans boire une goutte d'alcool.

Accidents de la route, cancers…

Parce que les occasions de «prendre un verre» sont nombreuses et la tentation grande, s'en priver est «un véritable défi», concède la Fondation Cancer qui parle même de «pression sociale». Et pourtant limiter la consommation d'alcool revêt un intérêt bien plus large puisque l'alccol était en cause dans 17% des accidents graves et 38% des mortels l’an dernier au Grand-Duché. Aussi, les trois quarts des retraits de permis immédiats étaient liés à l’alcool.