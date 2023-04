La Chine ne fera «aucune concession» et fustige les Occidentaux

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a souligné vendredi que la Chine ne fera «aucune concession» sur Taïwan et fustigé les «absurdes» critiques occidentales qui pourraient avoir de «dangereuses conséquences». La Chine estime que Taïwan est l’une de ses provinces, qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

L’armée chinoise a organisé plus tôt en avril des manœuvres de trois jours autour de l’île en réaction à une rencontre aux Etats-Unis entre le président de la Chambre américaine des représentants Kevin McCarthy et la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, bête noire de Pékin car issue d’un parti pro-indépendance. L’Union européenne, les Etats-Unis ou encore le G7 ont dans la foulée mis en garde Pékin et l’ont exhorté à maintenir le statu quo dans le détroit de Taïwan, qui sépare le territoire insulaire de la Chine continentale.