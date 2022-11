Enquête: Chine et Luxembourg: les liaisons dangereuses de l'Uni

L'institut Confucius a été inauguré en 2018 à l'Uni. Editpress

Le Luxembourg et la Chine ont fêté cette semaine 50 ans de relations diplomatiques, qui ont abouti à des échanges fructueux sur le plan économique, et plus récemment à une autre dynamique tout aussi significative: l'installation de centres et instituts dédiés à la culture chinoise.

«Un soft power» assumé par Jing Zhang, directeur du China Cultural Center, inauguré au début du mois dans la capitale luxembourgeoise après trois ans de travaux: «Le Luxembourg est très important en Europe. Notre objectif à long terme est de bâtir des passerelles». Un discours bienveillant, à l'image de celui tenu par Jauffrey Bareille, directeur de l'institut Confucius, inauguré il y a quatre ans au sein de l'Université du Luxembourg, et dont la mission consiste à «faire découvrir la langue et la culture chinoise».

«La politique est partout» Jing Zhang, directeur du China Cultural Center

Difficile pourtant d'observer ces instituts sans évoquer les intérêts stratégiques qu'ils sous-entendent. «La politique est partout. C'est inévitable et indéniable», concède ainsi Jing Zhang, tout en se prévalant des accusations d'espionnage qui ont visé d'autres entités du même type à travers le monde. «Ce n'est pas notre manière de faire», glisse le directeur du centre entièrement financé par le ministère du Tourisme chinois.

Le China Cultural Center est dédié à l'organisation d'événements culturels, d'expositions ou encore de cours de tai chi. China Cultural Center

Fin 2019, l'Université libre de Bruxelles décidait de rompre avec son institut Confucius, suite au bannissement de la zone Schengen de son directeur, soupçonné d'espionnage. À l'Uni, M. Bareille assure que l'institut agit en toute indépendance et qu'il «n'a aucune raison de douter des équipes». Majoritairement chinois, le financement émane de l'université partenaire de Fudan, qui n'est pas classée «à risque» par l'ASPI, un institut de stratégie politique référencé, bien que financé par le gouvernement australien et le département de la défense américain.

Parmi les huit partenariats actifs de l'Uni avec des universités chinoises, d'autres s'avèrent beaucoup plus sulfureux. Shandong University est ainsi classée à «très haut risque» par l'ASPI en raison de l'implantation de laboratoires de défense et de liens avec le programme nucléaire chinois. La mention «haut risque» est également associée à Southeast et Zheijang.

L'Uni est «consciente des risques»

Interrogée par L'essentiel sur ces partenariats, l'Uni se dit «consciente des risques», précisant que «les collaborations visent à les minimiser. Celles-ci se limitent à des sujets très spécifiques sans implication militaire. La plupart des conventions portent sur l’échange d'étudiants». C'est notamment le cas pour Shandong, où la mobilité ne se fait pas au-delà du niveau bachelor. Pour les deux autres, il s'agit de mobilité pour les étudiants en mathématiques (Southeast) et d'une collaboration de recherche de plus de 10 ans entre les départements de science informatique et de philosophie (Zheijang).

«Pourquoi accueillir des étudiants qui deviendront des militaires?»

Pas de quoi s'inquiéter? L'expérience dans les pays voisins, y compris dans la Grande Région, invite à la prudence. Aussi car le contexte international s'est tendu au fil des années, en particulier avec l'Union européenne.