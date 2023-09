Chine: L’OMS demande à Pékin un «accès total» pour trouver l’origine du Covid

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est dit prêt à envoyer une nouvelle mission d’experts en Chine pour percer les origines du Covid-19, réclamant, dans un entretien au FT, «un accès total». «Nous pressons la Chine pour qu’elle donne un accès total et nous demandons aux pays de soulever la question lors de leurs réunions bilatérales (pour inciter Pékin) à coopérer», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus au Financial Times.

Il y explique que l’OMS a déjà demandé «par écrit» à la Chine «de nous fournir des informations... et nous sommes prêts à envoyer une équipe si elle nous le permet». La communauté internationale n’est pas parvenue pour l’instant à déterminer avec certitude l’origine du Covid. Si, a priori, les premiers cas ont été détectés fin 2019 à Wuhan en Chine, deux théories s’affrontent: fuite d’un laboratoire de la ville où ces virus étaient étudiés ou animal intermédiaire ayant infecté les personnes qui fréquentaient un marché local.

Virus davantage sous contrôle

Une équipe de spécialistes sous la houlette de l’OMS et accompagnée de collègues chinois avait enquêté en Chine début 2021. Dans un rapport conjoint, ils avaient privilégié l’hypothèse de la transmission à l’homme du virus hautement contagieux par un animal qui a joué l’intermédiaire entre la chauve-souris et l’homme, peut-être dans un marché de la cité chinoise.

Le Dr Tedros a par la suite affirmé que «toutes les hypothèses restent sur la table». Aucune équipe n’a pu retourner en Chine et les responsables de l’OMS ont réclamé à de multiples reprises des données supplémentaires. Le Dr Tedros a affirmé à plusieurs reprises que l’OMS n’entendait pas abandonner les recherches et a appelé plusieurs fois Pékin «à faire preuve de transparence dans le partage des données, à mener les enquêtes nécessaires et à en partager les résultats».