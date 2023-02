Épidémie : Les dirigeants chinois saluent le «miracle» de la sortie du zéro Covid

Les principaux dirigeants chinois ont salué jeudi le «miracle» de la sortie du pays de leur politique très stricte de zéro Covid, la qualifiant de «grande victoire décisive», selon les médias d’État. La Chine a connu une explosion d’infections après avoir levé ses très strictes mesures sanitaires, à partir de début décembre, faisant craindre que le pays le plus peuplé du monde ne devienne un terreau fertile pour de nouvelles souches plus transmissibles ou plus graves.