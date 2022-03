Chiffres fous du Super Bowl : Chips, bière et 1,4 milliard d'ailes de poulets

Les fans du Super Bowl ont rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi (0h30 au Luxembourg). Voici les chiffres les plus dingues qui entourent l'événement sportif.

1. Le stade le plus cher du monde

Le Super Bowl se jouera, ce dimanche, dans l'enceinte du SoFi Stadium, installation sportive la plus chère du monde, avec terrain en sous-sol, écran géant circulaire et verrière de plus de 90 000 mètres carrés. Pour son équipe des Rams, qui partage le lieu avec l'autre équipe de L.A, les Chargers, le propriétaire Stan Kroenke a vu grand, avec une facture de 5,5 milliards de dollars, soit plus du double du coût prévu initialement (2,2 milliards).

Le stade, pour lequel la société de services financiers en ligne SoFi devrait verser environ 625 millions de droits de sponsoring d'ici à 2040, peut accueillir 70 000 personnes environ en configuration normale. Mais la capacité peut être portée à 100 000 spectateurs, ce qui devrait être le cas pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques 2028, lors desquels l'enceinte sera temporairement rebaptisée Los Angeles Olympic Stadium.

2. 6,5 millions de dollars le spot

Après des années difficiles, marquées par la politique et la pandémie, la publicité prépare un feu d'artifice au Super Bowl, ce dimanche, avec retour de grandes marques et célébrités en pagaille, pour montrer une Amérique qui se relève, en donnant priorité à l'humour. À 6,5 millions de dollars les 30 secondes environ, selon plusieurs médias américains, la chaîne NBC, qui diffuse cette finale de la ligue professionnelle de football américain (NFL), devrait réaliser plus d'un demi-milliard de dollars de chiffre d'affaires.

En baisse l'an dernier, le prix du spot a explosé cette année (+18% environ), signe que l'appétit pour ce monument du sport américain n'a jamais été aussi fort.

3. 100 millions de téléspectateurs

«Le Super Bowl est un terrain publicitaire unique parce qu'il peut encore toucher 100 millions de personnes», explique Charles Taylor, professeur de marketing à l'université de Villanova. À titre de comparaison, le programme télévisé non sportif le plus regardé aux États-Unis en 2021, l'interview de Harry et Meghan, n'a réuni que 21 millions de téléspectateurs.

La révolution du streaming, avec des plateformes sur lesquelles publicités et directs sont souvent absents, n'y fait rien.

4. Une place à prix d'or

Selon la chaîne CBS et l'agence Bloomberg, le prix moyen des billets de cette édition tutoie les records. Ils sont parmi les plus chers de l'histoire du Super Bowl. Le 9 février, le prix moyen des billets se situait autour de 8 000 dollars, après avoir atteint près de 9 000 dollars la semaine précédente.

Les prix moyens des tickets diffèrent selon les comparateurs de billets et la période prise en compte, mais à quelques jours de l'évènement, il fallait débourser près de 5 000 dollars pour obtenir le siège le moins cher, tandis que les places VIP se vendaient à plus de 60 000 dollars chacune.

5. 6 000 calories la soirée!

1,4 milliard d’ailes de poulets vont être dévorées ce dimanche soir aux États-Unis, par les Américains devant leur télé. L’association PETA va d'ailleurs diffuser un spot pendant le match, visant à rappeler les enjeux du bien-être animal. Pour vivre à fond l'événement, les fans du Super Bowl aux États-Unis vont s'enfiler 5 000 tonnes de chips et 325 millions de litres de bière. L'équivalent par téléspectateur de 6 000 calories!