Santé au Luxembourg: Ni régime, ni sport: voici les nouvelles armes contre l'obésité

«Un changement de paradigme est intervenu dans le traitement contre l'obésité». Hanen Samouda, chercheuse au Luxembourg Institute of Health (LIH), abat les idées reçues en matière médicale: «Aujourd'hui, la diète et le sport ne font plus partie des recommandations pour traiter l'obésité; ce sont tout au plus des mesures d'accompagnement pour une bonne qualité de vie».