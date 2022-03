Europa League : Choc entre Benfica et Liverpool

Le match Benfica-Liverpool, entre grands d’Europe, même si les heures de gloire du Benfica sont plus anciennes que celles des Reds, domine les quarts de finale aller de l’Europa League, jeudi soir.

Liverpool et son duo Gerrard-Torres restent les favoris de la compétition, mais le club lisboète, bien parti pour redevenir champion du Portugal, rêve de retrouver son lustre d’antan (C1 1961 et 1962), et possède aussi quelques beaux joueurs comme les ex-gloires argentines Javier Saviola ou Pablo Aimar.