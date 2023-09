Deux chocs frontaux et dix blessés vendredi

Deux collisions frontales

Vers 15h50, sur la route de Luxembourg à Rodange, une automobiliste s'est déportée sur la voie opposée et a percuté de plein fouet une voiture arrivant en sens inverse. Sous la violence du choc, l'automobiliste a été projeté contre quatre autres voitures stationnées, qui ont été fortement endommagées.

Le conducteur et le passager de la voiture percutée ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital pour y être contrôlés. La route a dû être complètement fermée le temps du sauvetage et des opérations de nettoyage. Le conducteur de l'accident n'a pas été blessé, mais son test d'alcoolémie s'est révélé positif.