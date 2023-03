Haley Lu Richardson : Choisie pour un clip des Jonas Brothers, elle a pleuré trois jours d’affilée

«Je suis dans le clip de la chanson ''Wings'' de Jonas Brothers! Je répète, je suis dans le clip de la chanson ''Wings'' de Jonas Brothers! Je suis tellement reconnaissante», a écrit Haley Lu Richardson sur les réseaux sociaux lors de la sortie de la vidéo, le 25 février 2023. Le lendemain, lors des SAG Awards, l’actrice de 27 ans a expliqué au Hollywood Reporter avoir joué pour ce clip «le rôle le plus important de ma vie, le plus important de ma carrière, passée, présente et future». «C’était incroyable et j’ai pleuré durant trois jours d’affilée», a-t-elle résumé.