Plus de mauvaise surprise: Choisir un cadeau grâce à l’astrologie

Vous ne savez pas quoi offrir à votre sœur, ni à votre meilleur ami? Et si vous vous fiiez à leurs signes astrologiques pour tomber au plus juste? C’est ce que propose Pinterest pour vous aider à trouver le cadeau parfait. Avec plus de 400 millions d’utilisateurs, la plateforme a analysé leurs recherches effectuées. Elle note que cette année, les premières recherches concernant les cadeaux de Noël ont débuté dès le mois de juin.