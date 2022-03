«Choix difficiles» pour Fiat

Sergio Marchionne, le patron du constructeur italien, n'a pas rassuré samedi sur l'avenir des usines d'Opel, alors que des fermetures sont redoutées par les syndicats des deux pays.

Interrogé sur d’éventuelles suppressions d’emplois entraînées par le rachat d'Opel par FIat, Sergio Marchionne a répondu: «Ce sont des choix difficiles, je le comprends, mais c’est le moment de les faire. Ce qui est important, c’est d’être absolument honnête sur les problèmes et la façon de les affronter. Si nous perdons cette occasion, nous allons traîner ces problèmes industriels dans l’avenir».

Le chef de gouvernement du land allemandde Rhénanie-Palatinat, Kurt Beck, s’est inquiété vendredi d’une possible fermeture de l’usine de Kaiserslautern en cas de reprise d’Opel par Fiat, après une rencontre avec le patron italien. Selon The Economist, Fiat privilégiera la réduction de la capacité de production des usines plutôt que des fermetures pures et simples.