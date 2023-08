Le Luxembourg en bref: Le chômage partiel en nette hausse pour la rentrée

Chaque année, celles-ci mettent un coup d'arrêt aux baignades dans les différents lacs et rivières du pays. Leur prolifération constitue en effet un risque pour la santé des baigneurs et des animaux et porte préjudice à l'écosystème. Or, le phénomène est de plus en plus fréquent au Luxembourg et, pour le comprendre, les autorités ont besoin de davantage de données du terrain. Via l'application, les citoyens peuvent transmettre la localisation des algues en quelques clics. Cette année, le lac de la Haute-Sûre, les étangs de Weiswampach et la Moselle sont visés.