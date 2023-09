Santé au Luxembourg: «Choquant»: près de la moitié des adultes souffrent d'une allergie

LUXEMBOURG – Plus de 42% des adultes au Grand-Duché souffrent d'une allergie diagnostiquée et 44% ont été testés positifs aux anticorps IgE, selon les résultats d'une étude du LIH.

«Les résultats sont choquants», s'alarme le Luxembourg Institute of Health (LIH). L'institut public de recherche biomédicale publie ce lundi le bilan d'une étude consacrée aux allergies, au cours de laquelle un ensemble de 480 000 points de données ont été recueillis auprès de 1 462 adultes résidant au Luxembourg. On y apprend que plus de 42% des participants ont déclaré souffrir d'une allergie diagnostiquée et 44% d'entre eux ont été testés positifs aux anticorps IgE, ce qui indique une sensibilisation allergique.

Les sources de sensibilisation les plus courantes étaient les pollens d'arbres, les pollens de graminées et les acariens, détaille le LIH. Notamment, le groupe d'âge le plus jeune (25-34 ans) présentait les taux de sensibilisation les plus élevés et le plus grand besoin de soins médicaux, «ce qui suggère un lien entre le mode de vie moderne, une éducation différente, les conditions de vie en général et l'apparition d'une inflammation chronique», relève-t-il.

Coûts de «plus de 60 millions d'euros par an»

«Cette étude met en évidence les propriétés épidémiques des allergies, qui représentent également un poids socio-économique important pour l'avenir des sociétés modernes, car les enfants, les adolescents et les jeunes adultes sont de plus en plus et souvent gravement touchés», explique la doctorante Rebecca Czolk. Au Luxembourg, les coûts évitables liés aux allergies sont estimés à «plus 60 millions d'euros par an».

«Les résultats de cette étude soulignent le besoin urgent de soins médicaux adaptés aux groupes les plus vulnérables et d'interventions visant à alléger le bilan des allergies pour les individus et la société dans son ensemble», estime le professeur Markus Ollert, directeur du Department of Infection and Immunity (DII). À une époque où les allergies sont en augmentation, les résultats de nos recherches sont un signal d'alarme, mais offrent également une lueur d'espoir pour un avenir avec une meilleure qualité de vie pour tous, grâce à la mise en œuvre de stratégies de prévention».