Jour J pour les soldes en France : «Chouette une petite robe soldée!»

Les soldes d'été ont démarré mercredi dans le calme, mais les commerçants se disaient optimistes compte tenu d'une chaleur propice à la vente de tenues légères.

«Je pense que ça va être une première journée très intéressante pour nous», a prévu Charles Melcer, président de la Fédération nationale de l'Habillement. «Cela a l'air de démarrer tranquillement», a-t-il indiqué. «On annonce encore entre 30 et 32 degrés dans beaucoup de régions. Nous allons vendre du très léger, surtout de la toile et des maillots de bain», a-t-il expliqué, évoquant un panier moyen entre 200 et 210 euros.

À Paris, le démarrage était également calme dans les grands magasins d'Haussmann, avec une affluence plus marquée du côté des marques de luxe. «Si j'en juge par la fréquentation de ce matin avant l'ouverture des portes et au volume de clients qui sont dans les rayons, je pense que ce sera une belle journée», a estimé la ministre de l'Économie Christine Lagarde, qui s'est rendue aux Galeries Lafayette, puis au Printemps.

«D'habitude, il y a plus de monde. Parfois, on n'a pas le temps de déballer et on est scotché à la caisse», a indiqué de son côté une vendeuse aux Galeries Lafayette, selon qui les clientes ont déjà eu ce qu'elles voulaient parce que «le magasin a fidélisé sa clientèle toute l'année par des promotions». Sur Internet, le sites Brandalley (ventes privées) et Sarenza (chaussures) annoncent un doublement des ventes lors de la première heure par rapport à il y a un an.