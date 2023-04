New York :

New York : Choupette, la chatte de Lagerfeld, invitée au Met Gala

Choupette est âgée de 11 ans et a beaucoup compté dans la vie du créateur. Instagram

Le célèbre Met Gala se déroulera le 1er mai 2023 et sera coprésidé par Roger Federer, Dua Lipa, Michaela Cola et Penelope Cruz. Si la rumeur dit que Kim Kardashian n’a pas été conviée à l’événement, on ne connaîtra les invités que lorsqu’ils se présenteront devant les photographes. À une exception près.

Le New York Post vient en effet de révéler que Choupette, la chatte de feu Karl Lagerfeld, ferait le déplacement à New York. L’information a été confirmée au quotidien par l’agent de l’animal. Une invitation logique, puisque le Met Gala est cette année consacré au couturier regretté et à son travail dans la mode.

Choupette, chatte birmane sacrée âgée de 11 ans et seule héritière de l’Allemand, a d’abord appartenu à Baptiste Giabiconi. Peu de temps après l’avoir adoptée, le mannequin avait demandé à Karl Lagerfeld de la garder pendant son absence et la boule de poils n’était jamais retournée chez son premier maître. Aujourd’hui, Choupette est suivie par 132 000 personnes sur Instagram et 45 300 sur Twitter.