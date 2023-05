Chris Brown et Usher en viennent aux mains en plein anniversaire

Tout avait pourtant très bien commencé. Le 5 mai 2023, à Las Vegas, Usher avait organisé une soirée en l’honneur de son ami Chris Brown qui fêtait ce jour-là ses 34 ans. Les deux chanteurs et leurs invités se sont retrouvés au State Rock City, une piste de roller, et tout ce petit monde s’amusait bien jusqu’à ce que Chris, visiblement alcoolisé, s’en prenne verbalement à l’actrice et chanteuse Teyana Taylor, également présente, rapporte Hollywood Unlocked.