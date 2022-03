Hommage à Michaël Jackson : Chris Brown fond en larmes pendant sa chanson

À la cérémonie des BET Awards, dimanche dernier, le chanteur a ému l’assistance avec son medley dédié au roi de la pop.

En effet, pour célébrer à sa manière le premier anniversaire de la mort de Michael Jackson, Chris lui a rendu un vibrant hommage en reprenant les plus grands succès du roi de la pop sur scène. C’est sur les tubes «The Way You Make Me Feel» et «Billie Jean» que le chanteur de 21 ans a d’abord dansé, avant de reprendre le titre «Man In The Mirror». Et là, impossible pour Chris de chanter! Submergé par l’émotion, il a fondu en larmes devant un public médusé.