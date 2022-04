Moto : Chris Leesch en quête de revanche aux 24 H du Mans

LUXEMBOURG – Un an après être tombé dès le premier virage de la course, le Luxembourgeois revient au Mans avec le plein de confiance.

Bien placé à l'issue des premiers essais qualificatifs jeudi, Chris Leesch profitera cette année de conditions météo idéales pour effacer le fiasco de 2021. «Il y a un esprit de revanche parce que c'est la course où on avait fait les meilleurs essais l'an dernier et où on avait le meilleur ressenti, assure-t-il. Mais à la course d'après, c'était déjà oublié, parce qu'on ne pouvait rien y faire. En endurance, il y a souvent des incidents auxquels on ne peut rien». Après l'arrivée au Mans, dimanche à 15 h, l'équipe basculera vers le prochain grand objectif, les 24 H de Spa (4-5 juin).