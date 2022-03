Etats-Unis – Chris Pratt cherche une photo de couverture

États-Unis : Chris Pratt cherche une photo de couverture

L'acteur a demandé à ses fans d'imaginer l'image de couverture qu'il allait mettre sur son profil Facebook. Les internautes s'en sont donné à cœur joie.

Chris Pratt est capable de combattre des dinosaures dans Jurassic World, mais il ne comprend rien à Photoshop. Il a donc demandé de l'aide à ses fans pour avoir une nouvelle photo de couverture à mettre sur son compte Facebook et a lancé un appel sur le réseau social.

«J'aimerais que Peter Quill, Owen, Andy et Emmet y apparaissent», écrit-il, en référence aux personnages qu'il a joués dans Les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World, Parks and Recreation, et La grande aventure Lego.