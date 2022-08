Etats-Unis: Chris Rock a refusé de présenter les prochains Oscars

États-Unis : Chris Rock a refusé de présenter les prochains Oscars

Son expérience des Oscars 2022, soirée durant laquelle il avait été violemment giflé par Will Smith après une blague plus que douteuse sur son épouse, a laissé un goût amer à Chris Rock. Au point de ne plus vouloir présenter la cérémonie. Dimanche 28 août 2022, alors qu’il était sur scène à Phoenix, en Arizona, l’humoriste de 57 ans a même confié au public que l’Académie des Oscars lui avait demandé de venir présenter la remise de prix en 2023, mais qu’il avait refusé, rapporte The Arizona Republic.