Carnet rose : Chrissy Teigen dévoile une adorable photo de famille

La nouvelle est tombée vendredi dernier: la famille Legend-Teigen s’est agrandie avec l’arrivée d’un bébé. Le chanteur l’a annoncé lors d’un concert privé à Los Angeles. Une semaine plus tard, ChrissyTeigen a révélé le sexe et le prénom de la nouvelle petite merveille. «Elle est là! Esti Maxine Stephens (nom de famille de John Legend, ndlr)», a-t-elle écrit sur Instagram, en légende d'une photo de ses trois enfants.

«La maison est animée et notre famille ne peut pas être plus heureuse», poursuit-elle. «Papa verse tous les soirs des larmes de joie en voyant Luna et Miles (les deux aînés du couple, ndlr) si pleins d’amour (…) Nous sommes dans le bonheur». La maman de 37 ans a tout de même réussi à glisser des détails sur la suite de son accouchement en riant: «J’apprends qu’on a besoin de couches même après une césarienne?!»