Aux États-Unis : Chrissy Teigen est enceinte, deux ans après une fausse couche

Plus tôt cette année, Chrissy Teigen, qui est également présentatrice de télévision et autrice de livres de cuisine, avait annoncé suivre un traitement pour la fertilité.

«Je me disais que j'étais encore trop stressée»

«À chaque rendez-vous, je me disais ''ok, s'il est en bonne santé aujourd'hui, je l'annonce'' mais après, je poussais un soupir de soulagement en entendant un battement de coeur et je me disais que j'étais encore trop stressée», a-t-elle témoigné.