Carnet rose : Chrissy Teigen et John Legend sont à nouveau parents

Le nouveau petit trésor rejoint Miles Theodore, 4 ans et demi et Luna Simone, 6 ans et demi. La famille avait traversé un drame en octobre 2020 après que Chrissy Teigen a été contrainte d’accoucher d’un enfant mort-né à 20 semaines de grossesse.