Etats-Unis: Christian Smalls, l’inattendu leader syndical qui veut bousculer Amazon

États-Unis : Christian Smalls, l’inattendu leader syndical qui veut bousculer Amazon

Le président de Amazon Labor Union (ALU), qui a créé la surprise début avril en devenant à New York le premier syndicat de l’entreprise aux Etats-Unis, saura bientôt si, après l’entrepôt JFK8, il a convaincu les salariés du centre de tri situé de l’autre côté de la rue, LDJ5.

À une semaine du résultat, des syndicalistes chevronnés veulent se prendre en photo avec lui, des journalistes l’assaillent de questions, des membres de son équipe l’interrogent sur l’organisation. Il vient de partager le podium avec deux stars de la gauche américaine, Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, et se prépare à mener un nouveau rassemblement. Christian Smalls, 33 ans, sans emploi, travaillait dans l’entrepôt JFK8 jusque mars 2020.

Il «n’est pas intelligent, ne sait pas s’exprimer clairement»

Avec l’apparition de l’épidémie de Covid-19, face à un virus encore peu connu et dévastateur, il s’insurge contre le manque de protections et appelle à une mini-grève. La protestation ne rassemble pas les foules mais attire l’attention, au moins chez Amazon. Il sera licencié deux jours plus tard, officiellement pour ne pas avoir respecté les règles sanitaires. Selon un mémo interne ayant fuité peu après dans la presse, un haut responsable de l’entreprise dit de lui qu’il «n’est pas intelligent, ne sait pas s’exprimer clairement» et qu’il faudrait en faire «le visage de tout le mouvement syndicaliste». «C’est ce que je suis devenu», dit-il à l’AFP deux ans plus tard. Entre-temps, il a manifesté devant plusieurs résidences du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, pour défendre les droits des travailleurs essentiels. Il est aussi allé au printemps 2021 soutenir les militants tentant de monter un syndicat dans un entrepôt d’Amazon dans l’Alabama.