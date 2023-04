Christina Aguilera s’est lâchée comme jamais sur ses pratiques sexuelles

Christina Aguilera n’a aucun problème à parler de sa vie privée. Interviewée par Alex Cooper dans son podcast «Call Her Daddy», la chanteuse s’est confiée sans tabou sur sa sexualité. Si la star a perdu sa virginité «plus tard que ce que l’on pourrait imaginer», elle s’est ensuite bien rattrapée. Christina a ainsi raconté qu’elle avait eu une relation sexuelle lors d’un vol commercial, ainsi que dans un studio d’enregistrement.

Quand l’animatrice lui a demandé ce qu’elle faisait le mieux au lit, l’artiste lui a aussitôt répondu: «La fellation. J’adore en faire. Je sais que certaines femmes n’aiment pas ça, mais je ne comprends pas. Moi ça m’excite vraiment!» Et l’Américaine de 42 ans de donner encore plus de détails osés. «Je pense qu’avaler est une bonne chose car il y a beaucoup de protéines et je ne fais pas tout ce boulot pour rien», a-t-elle affirmé dans un grand éclat de rire.