Message personnel : Christina Aguilera veut que tout le monde se trouve «Beautiful»

«Nous sommes beaux, peu importe ce qu'ils disent», chantait Christina Aguilera il y a 20 ans dans sa chanson «Beautiful», sur l'album «Stripped». «Un message que je soutiendrai toujours et que je répète à mes propres enfants à chaque étape de leur vie», a-t-elle écrit sur Instagram. «Aujourd'hui, il est plus difficile que jamais d'entendre notre propre voix».

Pour célébrer le 20e anniversaire de son titre phare, la chanteuse a publié un nouveau clip, avec les problématiques d'aujourd'hui. On y voit des ballerines obsédées par leur apparence, une jeune fille qui veut ressembler à un mannequin des magazines ou encore un jeune garçon qui rêve d'être hyper-musclé.

Ces 20 dernières années, «les réseaux sociaux ont transformé notre relation avec notre corps et par conséquent avec notre santé mentale», regrette la chanteuse qui appelle les jeunes à se déconnecter de leur smartphone pour se reconnecter à leur être. «La vidéo originale de ''Beautiful'' visait à sensibiliser et à ressentir de la compassion face au jugement, aux critiques et aux opinions extérieures». Un message encore d'actualité selon l'interprète de «What A Girl Wants»