Christina Applegate amputée des deux seins

L’actrice de 36 ans s’est vue contrainte de se faire amputer ses deux seins, après qu’on lui a diagnostiqué un cancer du sein.

Christina Applegate doit participer à une émission de télévision spéciale d'une heure, «Stand Up To Cancer» qui sera diffusée le 5 septembre par ABC, CBS et NBC afin d'amasser des fonds pour la recherche sur le cancer.