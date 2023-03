Cinéma: Christina Ricci admet avoir été forcée à tourner des scènes osées

Selon Christina Ricci, les choses ont bien évolué dans le showbusiness pour la nouvelle génération d’actrices. Invitée dans l’émission «The View», l’Américaine de 43 ans a expliqué que ses débuts devant les caméras avaient été parfois très compliqués. Sur des tournages, Christina s’était sentie obligée d’accepter des choses qui la rebutaient. «Une fois on m’a menacée de me poursuivre en justice parce que je ne voulais pas jouer une scène sexuelle d’une certaine manière», a confié celle qui a incarné l’inquiétante Mercredi Addams dans la comédie horrifique «La Famille Addams», sortie en 1991.

Aujourd’hui, la comédienne, qui a fait son retour sur le petit écran dans la série à succès «Mercredi», sur Netflix, aux côtés de Jenna Ortega, est ravie de constater que ses jeunes consœurs ne subissent pas ce genre de situation: «C’est vraiment génial. Nous, les dames plus âgées, on en parle tout le temps. C’est incroyable de voir que les jeunes actrices n’ont pas à vivre cela. Elles sont capables de dire: «Je ne veux pas tourner cette scène de sexe», «Je ne me mettrais pas nue.» Elles peuvent imposer des limites vis-à-vis d’elles-mêmes, alors que nous, nous ne pouvions jamais le faire. Tout a vraiment changé.»