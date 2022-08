Mise au point : Christine and the Queens défend sa consommation de cannabis

Les critiques méchantes n’amusent plus Christine and the Queens. Dans une longue vidéo postée sur TikTok, l’artiste, qui se genre au masculin, a exprimé son ras-le-bol contre tous ceux qui l’épinglent pour sa consommation de cannabis. «J’en ai assez que ma page soit devenue le réceptacle d’un trolling aussi réducteur, problématique, sexiste et surtout particulièrement déchaîné, tout ça parce qu’en fait j’ai eu l’honnêteté de poster deux ou trois photos où j’indiquais ma consommation de weed», lâche-t-il au début de la séquence.

«Ce que vous me reprochez, c’est-à-dire: ''elle est psychotique'' et ''elle est camée au dernier degré''. Vous extrapolez sur moi qui fume des joints, c’est ma seule consommation. Le 80% des artistes sur lesquels vous vous excitez sont quand même des mecs qui consomment beaucoup plus de trucs. Notamment du purple sirup, de la cocaïne, de la kétamine et ce genre de trucs. Pourquoi moi, je serais en fin de vie, psychotique et proche de l’asile parce que je fume des joints?» questionne Héloïse Letissier, au civil, avant de lancer un cinglant «ne présumez pas que vous connaissez quelqu’un parce que vous voyez des TikTok».