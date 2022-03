Polémique financière : Christine Boutin priée de ne pas cumuler ses revenus

Pour éteindre l'incendie, Christine Boutin est priée, par

le gouvernement, de la mettre en veilleuse.

Après avoir défendu l’ancienne ministre du Logement, le gouvernement a changé de ton, jeudi, alors que la polémique se faisait de plus en plus virulente. «Je vais demander à Christine Boutin de prendre en compte cette polémique qui ne doit pas durer, pour renoncer à la partie qui dépasse les 9 500 euros, c’est-à-dire de renoncer au cumul entre sa pension de retraite et la rémunération qu’elle a avec sa mission», a déclaré Éric Woerth, ministre du Travail.