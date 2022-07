Christine Majerus: «Courir le Tour de France, c’est plus symbolique qu’autre chose»

Couru entre 1984 et 1989

« Courir le Tour de France, c’est plus symbolique qu’autre chose, ajoute-t-elle. Quand le départ sera donné, ce sera une course comme les autres. Moi je suis toujours à fond, que ce soit le Tour de France ou une kermesse autour d’un clocher. Mais on sent de la nervosité et de l’excitation dans le peloton, il y a beaucoup de médiatisation et il faut en profiter : c’est la seule course que tout le monde connaît dans le monde entier ».