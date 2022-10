Cyclisme sur route : Christine Majerus prolonge son contrat avec son équipe

L’aventure entre Christine Majerus et SD Worx n’est pas terminée. Le contrat de la championne luxembourgeoise a été prolongé jusqu’à la saison 2024, a indiqué la formation cycliste sur les réseaux sociaux. «L’an prochain, la Luxembourgeoise de 35 ans va débuter sa dixième saison avec l’équipe SD Worx», résume la formation, qui s’appelait Boels-Dolmans jusqu’en 2020.

Cette saison, Christine Majerus a conservé une énième fois ses titres nationaux (16 trophées sur le contre-la-montre et 13 en ligne, précisément) et remporté le 11 mars une course d’un jour, la Drentse Acht van Westerveld. Elle a aussi participé au Tour de France féminin, une épreuve qui a revu le jour cet été.