Championnat de montgolfières: Christophe Betzen de Beaufort se hisse au septième ciel

Le programme s'est étalé sur trois jours et comprenait deux courses quotidiennes, une le matin et une autre le soir, avec jusqu'à cinq épreuves différentes. «C'est une question de précision», explique Christophe Betzen à L'essentiel. Les pilotes devaient, entre autres, se rapprocher le plus possible de cibles tracées au sol et y larguer des sacs de sable. Cela exige beaucoup d'adresse, sachant que les aérostiers n'ont ni volant ou autre pour se diriger. «Nous sommes guidés par un ordinateur et un GPS qui nous indique les directions du vent dans les différentes couches d'air. C'est ainsi que nous nous dirigeons», explique le jeune homme de 32 ans.