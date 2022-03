Christophe Maé a réchauffé les coeurs aux Arènes de Metz

Samedi soir, avec «Comme à la

maison», Christophe Maé a revisité ses

tubes dans une version plus acoustique.

Aux Arènes de Metz, Christophe Maé va livrer une version acoustique de son album «Comme à la maison», servie par la présence enchanteresse d’un quatuor à cordes, d’une chorale gospel et de l’accordéoniste Régis Gizavo. Avec trois titres inédits: «Sa danse donne», «J’ai pas le sou» et «Mon p’tit gars», inspiré par son fils.

Dès que le chanteur arrive, chapeau, costume beige, le ton est donné: «Vous êtes chez moi, dans mon salon», annonce-t-il d’emblée. «Détendez-vous et détendez-moi». Le concert sera intimiste avant tout.

«Dans mon cœur, il fait beau alors je laisse le rhum m’emporter comme un vieux tonneau». Le public se laisse séduire par cette musique chaude et sensuelle. Au pied de la scène, des ballons volent et certains offrent au chanteur des fleurs en tissu. Deux heures après, «c’est l’heure de retrouver la dure réalité», lâche une jeune femme, en ajustant son écharpe. «Même s’il fallait voir quatre versions du même album, on reviendrait». Elle a raison, c’est bien vrai qu’on s’attache.