Christophe Maé: «Moi, je parle avec mon coeur»

Christophe Maé: «Moi, je parle avec mon cœur»

Après le triomphe de la comédie musicale Le Roi Soleil et son premier album «Mon Paradis», Christophe Maé débute sa tournée aujourd’hui. Et le 8 mars, avec trois nominations, il sera un des favoris des Victoires de la musique.

Depuis le 19 mars 2007 et la sortie de son premier album, Mon Paradis, il enchaîne succès et triomphes, reconnaissance et sympathie -et ce n’est pas fini: aujourd’hui à Limoges, il débute une tournée qui fera escale, entre autres, à Nancy, Strasbourg, Metz et Paris-Bercy (17 avril). On le verra également à la télé puisque, par le hasard des programmations, il sera de la fête des Enfoirés, le 7 mars (TF1, 20h50) et figurera, avec trois nominations, parmi les fa-voris des 23es Victoires de la musique, le 8 mars (France 2, 20h55). Christophe Maé, 33 ans, dit simplement: «Quel hasard! Et dire que ce sont deux événements qui m’ont toujours fait rêver...». Certains affirment que tout ça, Christophe Maé le doit à l’aventure du Roi Soleil, la comédie musicale de Dove Attia et Albert Cohen. Explications.

Un premier album vendu à plus d’un million d’exemplaires, deux NRJ Music Awards en janvier dernier, une tournée qui s’annonce triomphale et bientôt les Victoires de la musique avec trois nominations. Ça plane pour vous?

Ça va! Je gère assez sereinement la situation. Je suis resté proche de mes valeurs. En fait, je ne sais pas si je réalise véritablement ce qui se passe autour de moi. Je reste concentré sur cette rentrée avec une tournée qui vient de démarrer. À ce jour, j’ai déjà près de 70 dates inscrites sur mon calendrier…

Le soir des Victoires de la musique, vous serez à Lille sur scène…

Mais si je fais de la musique, c’est pour être sur scène! C’est bien ce qui m’excite le plus dans ce métier, la scène. J’ai envie de m’y affirmer. On n’y triche pas, et c’est un moment précieux. Bon, à Lille, on va avancer le concert d’une heure - comme ça, dès la fin, je saute dans le train et j’espère arriver pour la dernière heure des Victoires à Paris!

Encore et toujours Le Roi Soleil… Que vous reste-t-il de cette comédie musicale?

C’est encore omniprésent en moi, même si nous avons donné la dernière représentation en décembre 2006. Ça m’a révélé au grand public, j’en serai à jamais reconnaissant… Au niveau artistique, ça m’a beaucoup apporté. Chanter en français sans faire d’effets. Mettre mon ego de côté, je n’étais que le frère du roi!

Quand avez-vous su que vous seriez chanteur?

Jusqu’à 14 ans, je pensais être prédestiné pour être professeur de ski. Mais une polyarthrite m’a scotché pendant un an. Fini le sport. Et là, dans la discothèque de mon père, j’ai découvert Songs in the Key of Life, un album que Stevie Wonder a enregistré en 1976. Oui, on peut dire que ça a été ma révélation artistique. Et à 18 ans, j’ai quitté mes parents, je leur ai dit : «Je suis musicien».

À vos débuts, on vous a vu assurer les premières parties de concert de Seal ou encore de Cher…

Ouh! Qu’on se sent petit… Tout petit… J’étais mort de trouille. Tout seul sur la scène en acoustique, guitare-voix. Mais ça m’a vachement encouragé pour la suite. Dans une vie, il y a comme ça des moments d’une force intense, éternelle…

S’il vous fallait présenter vos douze chansons de ce premier album?

Sur l’une: parce qu’on ne sait jamais, il y a une question. La question de l’après. Sur ce sujet, tout le monde s’interroge… mais c’est la seule chanson où je pose une question. Pour les autres, j’écris comme je pense. J’ai voulu être hypersincère. Par exemple, dans «Maman», je dis à ma mère : «Je t’aime», il m’a fallu attendre trente ans pour le lui dire. Moi, je parle avec mon cœur.

Selon un classement publié par Le Figaro en janvier dernier pour les dix chanteurs français les mieux payés pour 2007, vous auriez gagné 1,75 million d’euros et figurez à la 4e place derrière Michel Polnareff, Johnny Hallyday et Yannick Noah…

D’abord, je tiens à préciser qu’ils m’ont rajouté pas moins de 1,5 million d’euros à mes gains… Ensuite, ce genre de classement, ça me dérange. Je n’ai pas envie qu’on me regarde et qu’on se dise : «Ah! Celui-là, il est blindé!». Je veux qu’on me regarde pour ce que je suis. Je fais en sorte d’être bien dans mes pompes et pour y arriver, je n’ai trouvé qu’une solution : essayer de faire de la bonne musique!

Votre vœu d’avenir?

Je commence tout doucement des ébauches pour un second album. J’ai des envies d’aller en Afrique pour voir ce qui s’y passe musicalement. Je souhaite collaborer avec des chanteurs et ça va commencer sur la tournée puisque Bonga, le crooner d’Angola, va venir me rejoindre sur scène sur certaines dates. Je l’adore : sa musique est remplie d’âme, c’est la musique du cœur… Et puis, j’aimerais mener une carrière à la Francis Cabrel. Vivre dans le sud de la France, avoir des choses à dire. Faire un album tous les cinq ans, prendre son temps, laisser l’inspiration venir quand elle le souhaite… Parce que j’ai appris une chose me concernant : je marche à l’instinct!

