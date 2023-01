«Premiers Baisers» : Christophe Rippert a complètement changé de vie

À 53 ans, le beau gosse de «Premiers Baisers» refuse de revenir à la télé dans «Les mystères de l'amour» parce qu'il a aujourd'hui trouvé sa voie.

Tout le monde se souvient de Luc dans «Premiers baisers» de 1991 à 1995 puis dans «Les années fac», de 1995 à 1998: Christophe Rippert était une des plus grandes stars des sitcoms de TF1. Dans TPMP People samedi sur C8, il a pourtant confié que ça aurait pu ne jamais se faire. Il a passé le casting mais «Jean-Luc (NDLR: Azoulay, le producteur) a dit trop efféminé, avec sa mèche, ça marchera jamais», a-t-il raconté.

«Il me prend quand même, mais au flipper, pour faire plaisir à Aude (NDLR: chargée du casting)». Sauf que le «beau gosse» reçoit plein de courrier et «au fur et à mesure, Jean-Luc m'a donné une phrase, deux phrases et ainsi de suite». Jusqu'à devenir un personnage central de la sitcom.

«J'ai été pris dans une espèce de frénésie, les audiences sont là (près de 8 millions de téléspectateurs tous les soirs)». Dans le même temps, il se lance dans la chanson, enchaîne les tournées, «c'est fantastique, t'es payé pour t'amuser, t'es aimé, les gens t'apprécient».

Si de nombreux acteurs des séries AB continuent de tourner, lui a décidé de faire complètement autre chose. Il aurait aimé passer au grand écran, «je demandais à mon agent de me mettre figurant dans des films mais on m'a fait comprendre que c'était pas possible», en sortant d'AB Productions.

Une start-up

Pour lui, «dépendre du désir de l'autre et attendre que le téléphone sonne», ce n'était «pas possible, je veux que ma vie dépende de moi et j'ai monté mon agence de communication digitale». ll a notamment travaillé pour des marques de luxe, pour Dior pendant 18 ans, pour Cartier pendant 10 ans, pour Boucheron pendant 7 ans. Au plus fort de son succès, son entreprise comptait jusqu'à 35 salariés et faisait 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Quand Dior a stoppé la collaboration, «j'avais monté ma start-up, mon logiciel (...) C'est un outil de gestion collaboratif qui permet de faciliter les workflows de production». Aujourd'hui, «je gagne bien ma vie et j'espère la gagner encore mieux si ma start-up fonctionne et qu'elle trouve l'audience et le succès».

Tous les ans, Jean-Luc Azoulay l'appelle pour qu'il participe aux «Mystères de l'amour» et à chaque fois il refuse «parce que ce que j'aime, c'est faire des choses nouvelles, c'est aller vers l'inconnu, je pense qu'on est des explorateurs, ce qui me plait, c'est d'aller vers des choses que je ne connais pas».