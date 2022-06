Shana Kress et Jonathan Matijas: Leur bébé est mort: «Christopher pour toujours dans nos coeurs»

Shana Kress et Jonathan Matijas : Leur bébé est mort: «Christopher pour toujours dans nos cœurs»

Shana Kress et Jonathan Matijas ont partagé la journée où le cœur de leur petit garçon a cessé de battre.

Dans un message intitulé «Lettre à notre étoile Christopher», Shana Kress et Jonathan Matijas se sont adressés à leur petit bébé dont ils ont décidé d'arrêter le cœur en début de semaine dernière. «Tu ne nous quitteras jamais. Tu portes le deuxième prénom de ton papa, parce que malgré tout ce qui se passe, on t’aime et on t’aimera», écrivent-ils sur Instagram.