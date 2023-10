Après la Seconde Guerre mondiale et l'extermination des Juifs par les nazis, l'ONU vote le 29 novembre 1947 le partage de la Palestine en deux États, un juif et un arabe, avec Jérusalem sous contrôle international. Accepté par les dirigeants sionistes, ce plan est rejeté par les leaders arabes et provoque une éruption de violence entre Arabes et Juifs.