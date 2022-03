Chrysler: le dépôt de bilan quasi certain

Selon le Wall Street Journal, les discussions entre le département du Trésor américain et les créanciers du constructeur ayant échoué mercredi soir, l’inévitable devrait se produire.

Les salariés de Chrysler ont voté mercredi en faveur d'un accord d'alliance entre leur société et l'Italien Fiat. (AFP)

Le département du Trésor a proposé mercredi aux créanciers une somme au comptant de 2,25 milliards de dollars pour qu'ils acceptent d'abandonner quelque 6,9 milliards de dollars de leurs créances sur Chrysler, a indiqué le WSJ en citant des sources «proches des discussions». JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley et Goldman Sachs, qui possèdent à eux quatre 70% de la dette garantie du constructeur avaient donné leur accord mais les 45 autres banques et fonds d'investissements ont voté non, précise le journal.