Etats-Unis – Chute de 252 mètres au-dessus de Las Vegas

États-Unis : Chute de 252 mètres au-dessus de Las Vegas

La Stratosphere Tower de Las Vegas, aux États-Unis, a inauguré mercredi le plus haut saut à l'élastique au monde: un Skyjump de 252m.

Les visiteurs les plus téméraires pourront désormais descendre en express du plus haut immeuble de «Sin City», avec cette nouvelle attraction commerciale. Attachés à un câble, ils se lanceront dans le vide à partir d'une plate-forme métallique et tenteront de viser la cible bleue et noire située 252m plus bas, tout en profitant d'une vue imprenable sur la ville.