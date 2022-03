Chute du gouvernement en Roumanie

Le gouvernement roumain de centre-droit du Premier ministre Emil Boc est tombé mardi après l'adoption d'une motion de censure de l'opposition.

Au total 258 députés et sénateurs ont voté en faveur de ce texte et 176 contre. 236 voix étaient nécessaires pour son adoption. Ce renversement intervient à moins d'un mois et demi de l'élection présidentielle.