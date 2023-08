Chypre en état d'alerte, les vents violents pourraient renforcer les feux

Chypre est en état d'alerte, lundi, en raison de vents violents qui risquent d'attiser les feux de forêts sur l'île méditerranéenne, ont annoncé les autorités après que le plus important incendie cette année a été maîtrisé. La ministre de la Justice, Anna Koukkides-Prokopiou, a déclaré que l'incendie qui s'était déclenché près de Limassol, deuxième ville du pays, était sous contrôle, mais que les conditions pouvaient changer.

«Toutes les forces du gouvernement chypriote sont en état d'alerte», a-t-elle indiqué sur les réseaux sociaux, ajoutant que des vents forts étaient attendus dans l'après-midi. L'incendie qui s'était déclaré à Alassa, vendredi, avait été maîtrisé dans un premier temps avant de se raviver dimanche, laissant derrière lui une superficie de végétation brûlée sur une surface comprise entre 7,5 et 10 kilomètres carrés.

Des avions de Grèce et de Jordanie

Un journaliste de l'AFP a aperçu dimanche des hélicoptères chypriotes voler à travers une épaisse fumée grise pour larguer de l'eau sur les flammes près des villages, dont certains ont été évacués par précaution. Chypre, membre de l'Union européenne, a activé le mécanisme de protection civile de l'Union en demandant l'aide des pays de la région. Les autorités ont indiqué que des avions étaient attendus de Grèce et la Jordanie a envoyé dimanche trois hélicoptères.

Des centaines de pompiers et de volontaires ainsi que plusieurs appareils de secours luttent depuis plusieurs jours contre les flammes pour protéger les zones résidentielles. Le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré à Chypre, qui a connu 17 jours de températures supérieures à 40 degrés Celsius, tandis qu'une vague de chaleur frappait simultanément l'Europe et l'Amérique du Nord.