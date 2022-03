Ciara chez Victoria’s Secret

Le RnB peut vraiment mener à tout: la chanteuse aurait en effet signé un contrat et apparaitra dans le prochain catalogue de la marque de lingerie. A surveiller…

Selon une proche, «Victoria's Secret et Ciara souhaitent travailler ensemble le plus rapidement possible, dès l'année prochaine» et Ciara serait ravie. On la comprend, faire partie de gratin du glam’, même le temps d’une saison et côtoyer les tops du top, Miranda, Heidi, Adriana et autre Alessandra, ça en tente plus d’une.