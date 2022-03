Cimalux va produire beaucoup plus de ciment

ESCH-SUR-ALZETTE - Le cimentier a investi 50 millions d'euros dans un nouveau broyeur de pierres.

C'est le plus gros investissement jamais réalisé par cette entreprise centenaire. Cimalux a inauguré, mercredi, son troisième broyeur après un chantier de 50 millions d'euros.

La société passe ainsi de 900 000 tonnes à 1,5 million de tonnes de ciment produites par an. L'installation consomme 25% d'énergie de moins que les autres broyeurs. Elle doit aussi pérenniser l'entreprise et ses 150 emplois. Les travaux ont duré 18mois. En plus du broyeur vertical, Cimalux a construit deux nouveaux silos de stockage, dont un sur des voies de chemin de fer.