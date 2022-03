Sextape : Cindy a filmé ses ébats avec Jonathan

Pour se venger de Sabrina, Cindy de «Secret Story 3» a couché avec Jon et l’a piégé en filmant leur partie de jambes en l’air.

Cindy aurait, selon ses dires, tourné un film porno amateur avec Jonathan.

«Je voulais d'abord me venger de Sabrina. Parce que dans la maison des secrets, elle m'avait giflée, et que les vigiles sont arrivés avant que je puisse lui rendre la gifle. Même s'ils ne sont plus vraiment ensemble, ça va la rendre folle que j'aie couché avec Jonathan», a déclaré Cindy au magazine Voici.