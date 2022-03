Cindy n'en a vendu que 6 000

Cindy Sander est furieuse, et on la comprend un peu. Elle s'en prend à sa maison de disques «M6 Interactions». C'est le magazine Public qui rapporte l'info: Cindy reprocherait au label d'avoir tardé à sortir son single, «Papillon de lumière», et qu'elle aurait ainsi raté les grosses ventes, à cause d'un buzz en chute.