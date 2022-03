Cindy ne s'est pas mise nue que dans la Maison

L’une des candidates les plus en vue de «Secret Story 3», habituée à ne rien cacher de son corps aux caméras, avait tourné une vidéo érotique qui a refait surface sur le Net.

Mais c'est bien plus que les seins de Cindy que l’on peut voir dans une vidéo X qui a été dénichée par des internautes et qui se retrouve sur les sites de partage de vidéos pour adultes. Le site parisien ayant diffusé la bande en premier publie également de nombreuses photos de Cindy tantôt en dessous affriolants, tantôt intégralement nue dans Paris ou sous sa douche.

Le quotidien des candidats enfermés dans la Maison des Secrets est généralement rythmé entre parties de jambes en l’air et affrontements verbaux ou parfois même physiques. Dernier clash en date, celui entre Romain et Léo. Amis au début de l’aventure, les deux candidats ne se supportent plus, Léo allant jusqu’à critiquer son camarade alors qu’il est juste à côté.